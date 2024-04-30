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الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف بالقطار الكهربائي الخفيف..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، عن اتاحة وظائف بالقطار الكهربائي الخفيف LRT.

 

وأكدت الهيئة أن الفرص المتاحة لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات).

 

وأوضحت الهيئة أن الوظيفة متاحة لمن لديه معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/الوحدات المتحركة /الكهربائية/الإشارات/ الاتصالات)، أو لديه خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية

 

وفيما يلي الوظائف المطلوبة والشروط والأوراق وطريقة التقديم:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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