“رؤى المدينة القابضة” توقّع اتفاقية مع إحدى شركات تقديم خدمات الضيافة لتشغيل أكثر من 1600 وحدة فندقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقَّعت شركة رؤى المدينة القابضة اتفاقية مع شركة هيلتون لتقديم خدمات الضيافة؛ لتشغيل أكثر من 1600 وحدة فندقية، يجري تطويرها في مشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

وستضيف “هيلتون” بحسب الاتفاقية، ثلاث علامات تجارية، تشمل “كونراد رؤى المدينة”، و”دبل تري باي هيلتون رؤى المدينة”، و”هيلتون جاردن إن رؤى المدينة” ومن المقرر أن توفر الاتفاقية أكثر من 1100 فرصة عمل وظيفية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشغيل الفنادق المستهدفة، مما يُمثّل نقلة نوعية على مستوى العلامات التجارية المميزة بمشروع رؤى المدينة وتقديم تجارب استثنائية لزوار المدينة المنورة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستضافة 30 مليون زائر ومعتمر، بحلول عام 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة المهندس أحمد بن وصل الجهني، أن الاتفاقية من شأنها دعم مشروع رؤى المدينة وتعزيز التنافسية والجاذبية له، عبر توفير مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، مبيناً أن الاتفاقية لإدارة الفنادق تُعَدُّ خطوة مهمة نحو رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم، وإثراء تجربة زيارتهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.