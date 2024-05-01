شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالسعودية خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية

ويعود انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%. ارتفاع الناتج المحلي المعدل موسميا وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023م، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافةً إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بمعدل 1%.

والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي باستخدام منهجية السلاسل المتحركة، والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة. توزيع الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي:

الأنشطة النفطية: تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير.

الأنشطة الحكومية: تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة.

الأنشطة غير النفطية: تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.

وعملية التقدير هي نفسها التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية) ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية.

وتنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي بعد 30 يومًا من نهاية الربع المرجعي.

التعديلات الموسمية: هي عملية تقدير وإزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية من البيانات. وتعني البيانات المعدلة موسمياً أنها لا تحتوي على تأثيرات موسمية وتقويمية ناتجة عن الظروف المناخية والعادات الاجتماعية وأحداث التقويم، مثل عطلة عيدي الفطر والأضحى، والتغيرات في تركيبات عطلات نهاية الأسبوع.

المنهجية المستخدمة: يعد برنامج التعديلات الموسمية واحدًا من البرامج التي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم خصوصًا عند دراسة وتحليل مجموعة من السلاسل الزمنية ويتم استخدام طريقة (TRAMO-SEATS) في إجراء التعديلات الموسمية وذلك بالاعتماد على نموذج ARIMA المستخدم في العديد من المنظمات الدولية. الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من 2024 بنسبة 2.8%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.ووفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من عام 2024م، وذلك مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي.ويعود انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023م، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافةً إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بمعدل 1%.والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي باستخدام منهجية السلاسل المتحركة، والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.الأنشطة النفطية: تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير.الأنشطة الحكومية: تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة.الأنشطة غير النفطية: تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.وعملية التقدير هي نفسها التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية) ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية.وتنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي بعد 30 يومًا من نهاية الربع المرجعي.التعديلات الموسمية: هي عملية تقدير وإزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية من البيانات. وتعني البيانات المعدلة موسمياً أنها لا تحتوي على تأثيرات موسمية وتقويمية ناتجة عن الظروف المناخية والعادات الاجتماعية وأحداث التقويم، مثل عطلة عيدي الفطر والأضحى، والتغيرات في تركيبات عطلات نهاية الأسبوع.المنهجية المستخدمة: يعد برنامج التعديلات الموسمية واحدًا من البرامج التي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم خصوصًا عند دراسة وتحليل مجموعة من السلاسل الزمنية ويتم استخدام طريقة (TRAMO-SEATS) في إجراء التعديلات الموسمية وذلك بالاعتماد على نموذج ARIMA المستخدم في العديد من المنظمات الدولية.