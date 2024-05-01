عمومية البنك السعودي الاستثمار توافق على توزيع سهم لكل 4 أسهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك السعودي للاستثمار على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم وبنسبة 25%، حيث بلغ مبلغ الزيادة 2.5 مليون ريال ليصبح رأسمال البنك 12.5 مليون ريال،

وقال البنك أنه في حال وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع في السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم وفقا لـ الاخبارية اقتصاد”.

وأكد البنك أن الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.

ووافقت الجمعية العمومية على كافة البنود التي تضمنت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.