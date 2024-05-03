شعبة مواد البناء: انخفاض 25 ألف جنيه في أسعار الحديد

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد انخفضت اعتباراً من الأول من مايو 2024، بقيمة ٢٥ ألف جنيه في الطن.

وأشار الزيني في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.

وأضاف الزينى إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بقصر استيراد البيليت على المصانع المرخصة ووفقا للكميات المرخص بها، منع قيام المستوردين والتجار باستيراد البيليت ودرفلته لدى المصانع، وهو ما يسهم بدوره فى تقليل إمكانية حدوث خفض فى الأسعار إذا ما استمر تراجع الدولار.