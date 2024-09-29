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نتنياهو مهددا إيران: من يضربنا سنستهدفه

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الشارقة - اميمة ياسر -    

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن ليس حزب الله فقط بل محور الشر من إيران وأذرعها كلهم خاب أملهم، مشيرا إلى أن إسرائيل تقف على أرض صلبة و"نقول لإيران من يضربنا سنستهدفه".

وأوضح نتنياهو، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتصر وعازم على مواصلة ضرب أعدائه، لافتا إلى أن قتلنا بالأمس "المخرب الكبير" الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

‏وأكد أن مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تنجز بعد والأيام القادمة ستحمل المزيد، مضيفا "ليس هناك مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراعنا الطويلة".

‏وأشار نتنياهو إلى أن "نحن الآن أمام ما يبدو أنه نقطة تحول تاريخية"، مشيرا إلى أن نصر الله قال عن إسرائيل إنها "خيوط عنكبوت" لكنها أثبتت أنها "أوتار فولاذية".

ولفت نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حسابا كان مفتوحا مع نصر الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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