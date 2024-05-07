بحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية السعودية الماليزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في العاصمة كوالالمبور، خلال استقباله وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وحضر الاستقبال نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد السليم، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عزيز، وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، ومبادرات تنفيذ البرامج الحكومية المشتركة، وفرص الشراكة في القطاعات الرئيسة ذات الأولوية للبلدين.

وشارك وزير التجارة ونظيره الماليزي في فعالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي الماليزي، وأكد القصبي أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفا عما كان عليه وقت إعلان الرؤية في العام 2016م، مبيناً أن المملكة وماليزيا تتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، وهناك فرص كبيرة لتوسيعها وتنويعها، في ظل مساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وكان وزير التجارة قد وصل على رأس وفد سعودي ضم 44 مسؤولا وقياديا يمثلون 20 جهة حكومية و24 جهة من القطاع الخاص في زيارة عمل إلى ماليزيا ؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في فعالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي - الماليزي.

وعقد القصبي خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع وزير التعليم الدكتور زامبري عبدالقادر، ووزير العلوم والتقنية والابتكار تشانغ لي كانغ، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنكو ظفرول عزيز، ورئيس هيئة تنمية الاستثمار الماليزية الدكتور سليمان محبوب، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية داتو ساري ريزال، والمدير العام لجهاز تطوير المواصفات الماليزي شهرول صدري علوي.

وبحث خلال الاجتماعات التعاون بين الجانبين، والتسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، وتعزيز قدرات الشركات السعودية والماليزية للوصول إلى الأسواق العالمية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الالكترونية.

يذكر أن الوفد ضم عدداً من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وكبرى الشركات الوطنية.