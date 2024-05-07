صندوق تنمية الموارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم هاكاثون الابتكار الرقمي، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية ومنسوبي الصندوق، وذلك امتدادا لجهود نشر ثقافة الابتكار الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة والحديثة في إيجاد حلول رقمية مبتكرة. ويهدف الهاكاثون الذي أقيم تحت شعار «كل فكرة هدف»، إلى تحفيز الابتكار والإبداع الرقمي داخل بيئة عمل الصندوق، ومساندة جهود نشر ثقافة الابتكار الرقمي، وتطوير القدرات الابتكارية الرقمية، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في رفع مؤشر قياس التحول الرقمي ومؤشر الأمم المتحدة لمعيار الابتكار والحلول الابتكارية.

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