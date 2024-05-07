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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التجارة الالكترونية عنوان ورشة عمل تدريبية مجانية تنظمها غرفة المخواة اليوم بمقر الغرفة الرئيس. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد الخرش، أن برنامج ورش العمل والدورات المتخصصة يمثل أحد أهم برامج ونشاطات المجلس الدورية المستمرة؛ التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين بالمحافظة، بما يسهم في فرص بناء تجارب وتطبيقات ريادية ومشاريع ناشئة ناجحة.

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