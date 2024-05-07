شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين طيران الرياض وهيئة السياحة لإطلاق مسارات ووجهات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد والمملوك بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي وهي الاتفاقية التي تتماشى مع رؤية طيران الرياض لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، حيث سيتعاون الجانبان لإطلاق مسارات ووجهات جديدة، والعديد من المبادرات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح.

وتسعى الجهتان لرعاية الفعاليات بصفة مشتركة والمشاركة معًا في المعارض والفعاليات التجارية العالمية.

وستعود الشراكة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الرياض بالفائدة على الضيوف عبر توفير برامج الولاء المشتركة والعديد من المزايا والمكافآت الحصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين «يسرنا أن نعمل مع طيران الرياض لرسم ملامح مستقبل القطاع السياحي في المملكة.

وفي هذه المرحلة، حيث تستعد المملكة، والرياض تحديدا لاستقبال ملايين السياح الجدد، بات من الضروري أن نتعاون مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، مثل طيران الرياض، لنتمكن من تقديم أفضل الخدمات والتجارب لكل زائر يطأ أرض المملكة.

ونحن نتطلع للبدء بتنفيذ أفكارنا وأفضل الممارسات التي نعتمدها في هذه المرحلة المصيرية في تاريخ المملكة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس «يمثل هذا التعاون محطة أخرى مهمة في مسيرة طيران الرياض، حيث تجسد شراكتنا مع الهيئة السعودية للسياحة، التزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة السفر لضيوفنا ولزوار المملكة.

نحن نعمل على الارتقاء بمعايير العمل في قطاع الطيران لمستويات غير مسبوقة، ويجمعنا بالهيئة التزام مشترك تجاه تطوير قطاع السفر والسياحة في المملكة، فضلا عن رغبة قوية بالابتكار وتعزيز الاستدامة ورفع مستويات رضا الزوار».