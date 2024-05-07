72 شريكا لمنظومة السياحة السعودية بمعرض السفر العربي في دبي

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وشهد جناح السعودية إقبالا لافتا وتفاعلا مع محتوياته التي تضم متحف الدوري السعودي للمحترفين، وسباق الدراجات الهوائية الافتراضي في مرتفعات عسير، وعددا من الشاشات الذكية عبارة عن خريطة تفاعلية للوجهات والمواقع والمعالم والفعاليات العالمية والنوعية حول المملكة، كما استمتع رواد الجناح بالفنون والأنغام والأزياء والأطعمة السعودية المرتبطة بالأصالة العربية وتعكس الثراء، والتنوع الثقافي، والتراثي، والتاريخي.
وتستعد الهيئة السعودية للسياحة لإطلاق برنامج صيف السعودية؛ لتسليط الضوء على السعودية كوجهة سياحية طوال العام، نظير تنوعها المناخي والطبيعي والخيارات الواسعة والأجندة الثرية، وكذلك إبراز وجهات الصيف الفريدة بطبيعتها الساحرة وأجوائها الباردة في مرتفعات عسير والطائف والباحة، بجانب الأجواء المعتدلة على سواحل البحر الأحمر ومدينة جدة، مع زخم من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، ومنها كأس العالم للرياضات الالكترونية والذي ينطلق بمدينة الرياض خلال شهر يوليو القادم، إضافة لما يترقبه عشاق السفر من عروض وباقات متنوعة.
وبين الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: أن المشاركة هذا العام بمعرض سوق السفر العربي تأتي في وقت تشهد فيه السياحة السعودية تحقيق سلسلة من المنجزات والأرقام القياسية ومنها الوصول إلى 100 مليون زيارة العام المنصرم، كما شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعا في عدد السياح القادمين للمملكة مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.
وأكد سعي الهيئة من خلال هذا المعرض للالتقاء بالشركاء وتمكينهم، وتعزيز سلاسل الإمداد في القطاع السياحي الخاص، وعقد العديد من الاجتماعات من أجل إبراز الفرص الاستثمارية الهائلة التي يقدمها القطاع، وتوقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
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