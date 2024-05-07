شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند نهاية التداول في بورصة موسكو اليوم بواقع 9.25 كوبيكات، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق، ليصل إلى 91.2550 روبلا.

بدوره، ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية إلى مستوى 98.5875 روبلا، بزيادة قدرها 14.75 كوبيكا، بينما هبط سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل بمقدار 4.85 كوبيكات، ليبلغ 12.5960 روبلا. بورصة موسكو أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 16.02 نقطة، ما نسبته 0.466%، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليصل إلى 3420.03 نقطة.

كما هبط مؤشر RTS بمقدار 6.9 نقاط، أي بنسبة 0.582%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 1179.3 نقطة.