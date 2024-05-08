الاقتصاد

أعمال المعرض

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعمال المعرض السعودي الدولي للمفروشات والديكور 2024 تختتم فعالياتها في جدة اليوم، وسط مشاركة المؤسسات والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور المحلية والإقليمية والدولية.

ويشكل المعرض المقام بمركز جدة الدولي للمنتديات والمؤتمرات، منصة للشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور لعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات وتقديم منتجاتها للزوار، عن طريق مجموعة من المصممين الداخليين والمهندسين المعماريين، مما يعزز التفاعل ويسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين.

ويتيح للمشاركين والزوار حضور ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء في صناعة الديكور والتصميم الداخلي من أجل تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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