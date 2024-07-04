الخليج اليوم .. توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية لإنشاء سفارة جمهورية أوزبكستان في الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في خطوة تعزز من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وقع الطرفان بروتوكول تعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الدولتين بشأن منح قطعة أرض لجمهورية أوزبكستان لإنشاء مبنى سفارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد مثل الجانب الإماراتي سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الأوزبكي سعادة عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان.

جرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث شهد الحدث حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من كلا البلدين، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.