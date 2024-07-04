الخليج اليوم .. بـ 12 مليون دولار.. دعم سعودي إغاثي للاجئين السوريين في الأردن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشّن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، حزمة من المشاريع الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في الأردن، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة عمّان.

ووقع الدكتور عبدالله الربيعة اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ المرحلة الرابعة لدعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بالأردن بمبلغ 12,800.000 دولار، إذ يستفيد منها شهريًا 50 ألف فرد يشكلون 65% من سكان مخيم الزعتري.

بجانب توقيع مشروع علاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالشراكة مع مركز الحسين للسرطان بمبلغ 3.615.800 دولار، ليستفيد منه 150 مريضًا، وتوقيع مشروع رعاية الأيتام السوريين والأردنيين بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمبلغ 1.304.591 دولارًا.

ليستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة في جميع المناطق الأردنية، وتوقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ مشاريع طبية تطوعية لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي ومشاريع تخصصية أخرى للمرضى الفلسطينيين بالشراكة مع مستشفى الاستقلال، ليتجاوز إجمالي ما تم تقديمه من المملكة لفلسطين وللأشقاء الفلسطينيين والدول المستضيفة للاجئين منهم أكثر من 5.3 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الماضية، منها ما يقارب 480 مليون دولار قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا معاليه بتسيير المملكة جسرين إغاثيين مكونين من 54 طائرة إغاثية، و 8 سفن إغاثية، بالإضافة إلى إطلاق حملة تبرعات الشعبية عقب اندلاع الأزمة في غزة، التي جمعت مبالغ مالية تتجاوز 184 مليون دولار.

وأشار في الوقت ذاته الدكتور الربيعة إلى تقديم المملكة 129 مليار و600 مليون دولار لـ 169 دولة حول العالم، قدم منها مركز الملك سلمان للإغاثة 6 مليارات و800 مليون دولار لـ 100 دولة بالتعاون مع 187 شريكًا، نفذ من خلالها 2.973 مشروعًا إغاثيًا، مؤكدًا أن المملكة ستظل ملتزمة بنهجها الثابت في إيصال رسالتها الإنسانية السامية تجاه أشقائها وأصدقائها والمجتمعات المحتاجة في جميع دول العالم.