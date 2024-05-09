الاقتصاد

“أمانة القصيم” تعلن عن طرح 6 فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص بالخبراء

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “أمانة القصيم” تعلن عن طرح 6 فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص بالخبراء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثله ببلدية الخبراء عن طرح (6) فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، وذلك سعياً لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، ورفع مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة.

ودعت بلدية الخبراء الراغبين في الدخول بالمنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص) والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: https://furas.momra.gov.sa .

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا