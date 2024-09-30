شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم تدعم التوقعات بمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب التقرير وصلت معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مما يدعم الآمال في وصول التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بحلول عام 2024. مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.13% في أغسطس،(المتوقع 0.15%، السابق 0.16%). وارتفعت القراءة على أساس سنوي بنسبة 2.7% (السابق 2.6%، المتوقع 2.7%).

وانخفض المعدل على أساس نصف سنوي إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر، وانخفض المعدل لمدة 3 أشهر ليستقر عند 2.1%.



وارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.09% (0.1% المتوقع، 0.16% سابقاً)، مع ارتفاع المعدل السنوي بنسبة 2.2% (المتوقع 2.3% والسابق 2.5%).

وزاد ذلك من الاقتناع بأن التضخم في طريقه للوصول إلى مستوى 2% المستهدف في سبتمبر، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتركيز على تعزيز سوق العمل.

ونوه التقرير بتعديل المؤشر الرئيسي لمسح جامعة ميشيغان لشهر سبتمبر إلى 70.1 من 69.0، وهو أعلى من المتوقع 69.3. بينما تم تعديل كل من الظروف الحالية والتوقعات الاستشرافية إلى 63.3 (62.9 سابقاً) و74.4 (43.0 سابقاً) على التوالي. فيما يتعلق بالتضخم، لم تتغير التوقعات لمدة عام و5 أعوام عند 1.7% و3.1% على التوالي.

وأسفرت انتخابات الحزب الحاكم في اليابان عن فوز شيغيرو إيشيبا على منافسه المعتدل ساني تاكايتشي. وقد قال إيشيبا إنه يدعم استقلالية بنك اليابان ومسار تطبيع السياسة النقدية من حيث المبدأ، وأن البلاد بحاجة إلى التغلب على الانكماش. وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الياباني الجديد يخطط لإجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر.

وأعلنت الصين عن خطوات تحفيز جديدة يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع. واستضافت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اجتماعاً يوم الجمعة وأكدت على دعم الشركات الخاصة. وفي يوم الأحد، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيصدر تعليمات للبنوك بتخفيض معدلات الرهن العقاري للقروض العقارية الحالية قبل 31 أكتوبر.

وأعلنت مدينة غوانغتشو أنها سترفع جميع القيود المفروضة على شراء المنازل. وقالت مدينتا شنغهاي وشنتشن إنهما ستخففان القيود المفروضة على شراء المساكن من قبل المشترين غير المحليين وستخفضان الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة إلى ما لا يقل عن 15%. الأسهم العالمية في الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.32% إلى 39,829، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.88% إلى 3,087، وقفز مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.55% إلى 20,632.

وحققت الأسواق الصينية أفضل أسبوع لها منذ ما يقرب من 16 عاماً، إذ ارتفع مؤشر شنغهاي 300 بنسبة 15.7% بفضل إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك المركزي.



وسجل مؤشر هانغ سنغ مكاسب أسبوعية بنسبة 12.75%. وفي الولايات المتحدة، أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الجديدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% بسبب انخفاض أسهم إنفيديا بنسبة 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3% مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وانخفضت أسهم كوستكو بنسبة 1.7% بعد أن جاءت الإيرادات المالية للربع الرابع من العام دون التوقعات ، وانخفضت أسهم إتش بي بنسبة 1% بعد تخفيض بنك أوف أميركا لتصنيفها.

أما على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%. الدخل الثابت وارتفعت سندات الخزانة بعد أن أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس مؤشرات تضخم أضعف قليلاً من المتوقع، مع زيادة الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي دون التقديرات.

واستمر هذا الاتجاه في فترة ما بعد الظهيرة وسط أجواء من العزوف عن المخاطرة في أعقاب التوترات في الشرق الأوسط.



وتفوّق أداء الواجهة الأمامية ، مما أدى إلى إعادة انحدار المنحنى وعكس جزئياً التسطيح الحاد الذي حدث يوم الخميس.

وكانت عوائد سندات الخزانة أعلى بمقدار 7 إلى 3.5 نقطة أساس عبر المنحنى، إذ أدت مكاسب الواجهة الأمامية إلى زيادة انحدار فروق أسعار الفائدة على عائدات السندات لأجل 10 سنوات و5 سنوات و30 سنة بمقدار 1.8 و3 نقاط أساس على التوالي.

ونوه التقرير بتداول عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 3.75%، أي أكثر ثراءً بمقدار 5 نقاط أساس، لينتهي بالقرب من الحد الأدنى للنطاق الأسبوعي من 3.72% إلى 3.82%.

وجاءت معظم المكاسب بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع حاد حيث قادت عوائد السندات الأمامية الارتفاع.

وبحلول نهاية الجلسة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسعير حوالي 37 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، ارتفاعاً من 36 نقطة أساس يوم الخميس، و76 نقطة أساس مجتمعة من التخفيضات من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، مقارنة بـ 73 نقطة أساس قبل ذلك.

وفي أعقاب خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفدرالي في 18 سبتمبر، بدا أن مديري الأصول قد قاموا بجني الأرباح من المراكز الأمامية، حيث شهدت كل من العقود الآجلة لسندات الخزينة والعقود الآجلة للسندات لأجل عامين انخفاضاً في صافي مراكز الشراء. السلع الأساسية انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.53% إلى حوالي 2,658 دولاراً يوم الجمعة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2,672 دولاراً في الجلسة السابقة، نتيجة قيام المستثمرين بجني الأرباح.

وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع الذهب بنسبة 1.6% تقريباً على مدار الأسبوع، مدفوعاً بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإجراءات التحفيز الصينية.



وانخفضت الفضة أيضاً بنسبة 1.41% لتصل إلى 31.57 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 68.18 دولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.53% إلى 71.98 دولار.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط بنحو 4% خلال الأسبوع بسبب التقدم المحرز في الاتفاق الليبي الذي قد يعزز الصادرات والتزام المملكة العربية



في حين ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 5% إلى أعلى مستوى لها في 14 أسبوعاً بسبب تأثير إعصار هيلين على جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى خفض الإنتاج في خليج المكسيك وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في فلوريدا وجورجيا وكارولينا. سوق العملات أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3%، متأثراً في الغالب من المكاسب التي حققها الين الياباني يوم الجمعة بعد ترشيح إيشيبا كزعيم للحزب الحاكم.

وأدى دعم إيشيبا للمزيد من تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان إلى هزة قوية لموجة الصقور في السوق.



وسادت حالة من المخاطرة العامة في السوق على خلفية الإجراءات التحفيزية من الصين، وتفوق أداء عملتي السلع الأساسية الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي خلال الأسبوع، بينما أغلق اليورو مستقراً مع استمرار الأسواق في تقييم مسار خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وتوقع التقرير الصادر عن "ساسكو بنك" أن يؤدي التضخم الألماني العاجل المقرر صدوره اليوم إلى مزيد من الضغط على العملة الموحدة إذا كان أضعف من التوقعات. الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي، إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس ارتفع بنسبة طفيفة مقدراها 0.1%، مما يشير إلى تراجع التضخم وزيادة التوقعات بخفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.وبحسب التقرير وصلت معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مما يدعم الآمال في وصول التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بحلول عام 2024.ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.13% في أغسطس،(المتوقع 0.15%، السابق 0.16%). وارتفعت القراءة على أساس سنوي بنسبة 2.7% (السابق 2.6%، المتوقع 2.7%).وانخفض المعدل على أساس نصف سنوي إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر، وانخفض المعدل لمدة 3 أشهر ليستقر عند 2.1%.وارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.09% (0.1% المتوقع، 0.16% سابقاً)، مع ارتفاع المعدل السنوي بنسبة 2.2% (المتوقع 2.3% والسابق 2.5%).وزاد ذلك من الاقتناع بأن التضخم في طريقه للوصول إلى مستوى 2% المستهدف في سبتمبر، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتركيز على تعزيز سوق العمل.ونوه التقرير بتعديل المؤشر الرئيسي لمسح جامعة ميشيغان لشهر سبتمبر إلى 70.1 من 69.0، وهو أعلى من المتوقع 69.3. بينما تم تعديل كل من الظروف الحالية والتوقعات الاستشرافية إلى 63.3 (62.9 سابقاً) و74.4 (43.0 سابقاً) على التوالي. فيما يتعلق بالتضخم، لم تتغير التوقعات لمدة عام و5 أعوام عند 1.7% و3.1% على التوالي.وأسفرت انتخابات الحزب الحاكم في اليابان عن فوز شيغيرو إيشيبا على منافسه المعتدل ساني تاكايتشي. وقد قال إيشيبا إنه يدعم استقلالية بنك اليابان ومسار تطبيع السياسة النقدية من حيث المبدأ، وأن البلاد بحاجة إلى التغلب على الانكماش. وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الياباني الجديد يخطط لإجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر.وأعلنت الصين عن خطوات تحفيز جديدة يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع. واستضافت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اجتماعاً يوم الجمعة وأكدت على دعم الشركات الخاصة. وفي يوم الأحد، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيصدر تعليمات للبنوك بتخفيض معدلات الرهن العقاري للقروض العقارية الحالية قبل 31 أكتوبر.وأعلنت مدينة غوانغتشو أنها سترفع جميع القيود المفروضة على شراء المنازل. وقالت مدينتا شنغهاي وشنتشن إنهما ستخففان القيود المفروضة على شراء المساكن من قبل المشترين غير المحليين وستخفضان الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة إلى ما لا يقل عن 15%.في الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.32% إلى 39,829، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.88% إلى 3,087، وقفز مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.55% إلى 20,632.وحققت الأسواق الصينية أفضل أسبوع لها منذ ما يقرب من 16 عاماً، إذ ارتفع مؤشر شنغهاي 300 بنسبة 15.7% بفضل إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك المركزي.وسجل مؤشر هانغ سنغ مكاسب أسبوعية بنسبة 12.75%. وفي الولايات المتحدة، أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الجديدة.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% بسبب انخفاض أسهم إنفيديا بنسبة 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3% مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.وانخفضت أسهم كوستكو بنسبة 1.7% بعد أن جاءت الإيرادات المالية للربع الرابع من العام دون التوقعات ، وانخفضت أسهم إتش بي بنسبة 1% بعد تخفيض بنك أوف أميركا لتصنيفها.أما على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%.وارتفعت سندات الخزانة بعد أن أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس مؤشرات تضخم أضعف قليلاً من المتوقع، مع زيادة الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي دون التقديرات.واستمر هذا الاتجاه في فترة ما بعد الظهيرة وسط أجواء من العزوف عن المخاطرة في أعقاب التوترات في الشرق الأوسط.وتفوّق أداء الواجهة الأمامية ، مما أدى إلى إعادة انحدار المنحنى وعكس جزئياً التسطيح الحاد الذي حدث يوم الخميس.وكانت عوائد سندات الخزانة أعلى بمقدار 7 إلى 3.5 نقطة أساس عبر المنحنى، إذ أدت مكاسب الواجهة الأمامية إلى زيادة انحدار فروق أسعار الفائدة على عائدات السندات لأجل 10 سنوات و5 سنوات و30 سنة بمقدار 1.8 و3 نقاط أساس على التوالي.ونوه التقرير بتداول عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 3.75%، أي أكثر ثراءً بمقدار 5 نقاط أساس، لينتهي بالقرب من الحد الأدنى للنطاق الأسبوعي من 3.72% إلى 3.82%.وجاءت معظم المكاسب بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع حاد حيث قادت عوائد السندات الأمامية الارتفاع.وبحلول نهاية الجلسة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسعير حوالي 37 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، ارتفاعاً من 36 نقطة أساس يوم الخميس، و76 نقطة أساس مجتمعة من التخفيضات من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، مقارنة بـ 73 نقطة أساس قبل ذلك.وفي أعقاب خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفدرالي في 18 سبتمبر، بدا أن مديري الأصول قد قاموا بجني الأرباح من المراكز الأمامية، حيث شهدت كل من العقود الآجلة لسندات الخزينة والعقود الآجلة للسندات لأجل عامين انخفاضاً في صافي مراكز الشراء.انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.53% إلى حوالي 2,658 دولاراً يوم الجمعة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2,672 دولاراً في الجلسة السابقة، نتيجة قيام المستثمرين بجني الأرباح.وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع الذهب بنسبة 1.6% تقريباً على مدار الأسبوع، مدفوعاً بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإجراءات التحفيز الصينية.وانخفضت الفضة أيضاً بنسبة 1.41% لتصل إلى 31.57 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 68.18 دولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.53% إلى 71.98 دولار.ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط بنحو 4% خلال الأسبوع بسبب التقدم المحرز في الاتفاق الليبي الذي قد يعزز الصادرات والتزام المملكة العربية السعودية بتخفيف القيود المفروضة على إنتاج أوبك وحلفائها.في حين ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 5% إلى أعلى مستوى لها في 14 أسبوعاً بسبب تأثير إعصار هيلين على جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى خفض الإنتاج في خليج المكسيك وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في فلوريدا وجورجيا وكارولينا.أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3%، متأثراً في الغالب من المكاسب التي حققها الين الياباني يوم الجمعة بعد ترشيح إيشيبا كزعيم للحزب الحاكم.وأدى دعم إيشيبا للمزيد من تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان إلى هزة قوية لموجة الصقور في السوق.وسادت حالة من المخاطرة العامة في السوق على خلفية الإجراءات التحفيزية من الصين، وتفوق أداء عملتي السلع الأساسية الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي خلال الأسبوع، بينما أغلق اليورو مستقراً مع استمرار الأسواق في تقييم مسار خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.وتوقع التقرير الصادر عن "ساسكو بنك" أن يؤدي التضخم الألماني العاجل المقرر صدوره اليوم إلى مزيد من الضغط على العملة الموحدة إذا كان أضعف من التوقعات.