شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.79 دولار لبرنت.. و78.26 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 82.79 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.26 دولار للبرميل عند التسوية الجمعة.

وقال حاكم جمهورية لوجانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن الهجوم الذي استهدف مستودعا للنفط في مدينة روفينكي تم تنفيذه باستخدام صواريخ ATACMS أمريكية الصنع.

وكتب حاكم لوجانسك على "تلجرام"" "كما هو حال الهجوم الأخير على لوغانسك، يُرجح أن يكون هجوم اليوم على روفينكي قد تم تنفيذه بصواريخ ATACMS أمريكية الصنع مزودة بذخائر عنقودية".

وفي وقت سابق، أفاد باسيتشنيك بأن القوات الأوكرانية هاجمت مستودعا للنفط في منطقة روفينكي، وبحسب وزارة الصحة في جمهورية لوغانسك، قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون.

وفي نفس السياق قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، الجمعة، إن كييف تتجاهل الوعود بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية في روسيا، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس.