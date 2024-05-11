شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء: تشغيل المعمل النموذجى فى نويبع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ، عن التشغيل الكامل للعمل النموذجي الذي أقامته هيئة سلامة الغذاء في ميناء نويبع الشهر المقبل، مضيفًا أن تشغيل المعمل يساهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع لوقت قياسي خاصة مع تدريب العاملين على إجراء الاختبارات من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وفقًا لأحدث أساليب التحاليل، وذلك للإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة من وإلى السوق المصري.

وأوضح "الهوبي"، خلال كلمته بافتتاح البعثة المصرية للأردن، صباح اليوم السبت، أن السوق الأردني من أكثر الأسواق التي تشهد حركة تجارة قوية في قطاع الأغذية ومن ثم يساهم المعمل الجديد في تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع المصدرة والمستوردة وحركة التجارة بين البلدين.

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أنه قد اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية ويتم الآن إجراء العمليات التشغيلية التجريبية، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.

وشارك في افتتاح فعاليات البعثة السفير محمد سمير سفير مصر في الأردن والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية ومنى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في عمان وعلاء الوكيل رئيس البعثة التجارية الغذائية المصرية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وتميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس وممثلي شركة ” كونسبت” المنظمة لأعمال البعثة.

وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأردني يأتي في المرتبة السادسة كأهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة في عام 2023 بقيمة بلغت 186 مليون دولار وأنها تمثل 3.7% من إجمالي صادرات القطاع محققة نسبة نمو 3% في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022، كما بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 376 شركة في عام 2023 من بينهم 43شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.