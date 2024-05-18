شكرا لقرائتكم خبر اختراقات وتحايل عبر محافظ تسوق عالمية ومختصون يقدمون 8 نصائح للمتعاملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مختصون في الشبكات وقانونيون حصول حالات اختراق وتحايل عبر محافظ عالمية للتسوق؛ حيث ورد عدد من الحالات تفيد بحصول عمليات سحب من الأرصدة المالية ووصول فواتير لعمليات شراء على جوالات أشخاص، مقدمين 8 نصائح أساسية للمتعاملين. حيث استبعد آخرون اختراق أنظمة شراء عالمية معروفة بمستوى تشفيرها العالي، منها واحدة لإحدى الشركات المنتجة للجوالات والبرمجيات، لافتين إلى أن الاحتيال ربما يكون عبر ثغرات أخرى.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني ثامر آل محيسن أنه وردت إليه استشارات بخصوص عملية احتيال تمت من خلال محفظة معروفة، (تحتفظ الصحيفة باسمها) مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر اتصال يرد إلى شخص (ولا يتحدث) وبعد إغلاق المكالمة يتم سحب الرصيد أو تتم عمليات شراء عبر المواقع، لافتا إلى أن ذلك يحدث عندما يتم ربط البطاقة بالمحفظة الرقمية للجوال وإجراء عملية التسوق عبر المحفظة العالمية.

عدد من الضحايا

وأشار آل محيسن في التفاصيل إلى أن الاحتيال يتم باتصال يرد إلى هاتف المجني عليه من أرقام مجهولة وعندما يقوم بالإجابة لا يجد المتحدث بل يلتزم الصمت أثناء ذلك يتم سحب المبالغ أو يجد إشعارات بقيمة مشتريات خارج المملكة، لافتا إلى أن هذه الحالة وقعت لعدة أشخاص قاموا برفع الهاتف وفجأة جاءتهم رسائل عن سحوبات من أرصدتهم ، وقائمة بمشتريات تمت الكترونيا.

عروض لشرائح وهمية

‏ولفت آل محيسن إلى أن أرقام تواصل انتشرت أخيرا يدعي مطلقوها أنهم يمثلون إحدى شركات الاتصالات بالمملكة ويقدمون عروضا على الشرائح الالكترونية، حيث يتم طلب الكود الخاص بالتحقق ومن ثم يقوم باختراق الحسابات البنكية.

الحاجة إلى تحقق

بدورهما استبعد كل من رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش والرئيس التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية محمد المديرس، وقوع عمليات اختراق وتحايل عبر البطاقة البنكية والنظام العالمية المتداول للشراء مشيران إلى أن الحديث عن ذلك ربما يكون غير دقيق.

وذكر اليعيش أنه من غير الممكن اختراق نظام الشراء الالكتروني الذي تملكه شركة عملاقة، ولم يسبق أن ذكر سابقا أن أحدا قام باختراقه، وربما عملية التحايل تمت بأساليب أخرى.

وأشار المديرس إلى استحالة اختراق نظام للتسوق يستخدم على نطاق عالمي ويتمتع بمستوى عال من التشفير، إلا أنه أكد في ذات الوقت توخي الحذر من الأساليب التي يتبعها المحتالون.

مكالمات مزيفة

وأفاد المختص بالشبكات الدكتور عامر البشارات بوجود تقارير عديدة ومن عدة دول، عن عمليات احتيال تنطوي على مكالمات مزيفة تحاول الحصول على صلاحيات الوصول إلى أجهزة المستخدمين أو حساباتهم، إلا أنه استبعد أن يكون مجرد الرد على مكالمة يؤدي بشكل مباشر إلى خسائر مالية أو عمليات تحويل غير مصرح بها، فيما طالب بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات للحماية من الاحتيال المحتمل.

إيهام بالذكاء الاصطناعي

وقال البشارات «لا يستبعد قيام المخترقين و مجرمي الشبكة العنكبوتية باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تصيد أية نقاط ضعف في أنظمة تشغيل الجوالات، واستغلالها بأي شكل من الأشكال، موردا بعض التوصيات للتعامل مع المكالمات الاحتيالية لتجنب المخاطر، أبرزها عدم الرد مطلقا على الأرقام المشبوهة والعشوائية والامتناع عن مشاركة أية معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف، مع الحذر من المكالمات العاجلة أو المهددة أو التي تحمل إغراءات وتشويقا.

الاختراق حقيقي

أما خبير الاحتيال عبدالله العماري فأكد صحة حدوث اختراق لشبكات التسوق العالمية، لافتا إلى تعرض أشخاص في المملكة وبعض الدول المجاورة لاحتيال عبر شبكة شراء الكتروني عالمية معروفة، منوها إلى أن الثقة في الأمان الكامل لأنظمة الشراء الالكتروني اهتزت بعد وقوع هذه الاختراقات.

ولفت إلى أن أنظمة شراء عالمية معروفة، ومن ذلك النظام الذي يتبع شركة عالمية تصنع أجهزة الجوال الذكية من أكثر الأنظمة المستهدفة من المخترقين ومع محاولتها العديدة في تطوير انظمتها وزياده أمنها إلا أن المخترقين بشكل دائم يبحث عن الثغرات، مبينا بأنهم يستطيعون سرقة البيانات عبر اتصال الواتس أب أو الروابط بدون أي اتصال.

وأفاد بأن عمليات الاحتيال سريعة التطور وتزداد يوما بعد يوم ولا أحد يستطيع إيقاف المحتال ولا حل سوى نشر الوعي والعمل على سد الثغرات وتطوير البرامج.

أبرز 8 نصائح