تكنولوجيا: شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات تعلن عن افتتاح متجرها الجديد في الرياض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 أكتوبر 2024 – أعلنت شركة “سامسونج السعودية للإلكترونيات “، إحدى كبرى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات في السعودية، وبالتعاون مع شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزع والشريك الرائد في المملكة العربية السعودية للعديد من العلامات التجارية لأكثر من 40 عاماً، عن افتتاح متجرها الجديد في مدينة الرياض. حيث يمثل هذا المتجر خطوة كبيرة تعبر عن التزام سامسونج الاستراتيجي للتوسع في السوق السعودي، مما سيوفر تجارب فريده للعملاء ويقديم حلول مبتكرة.

هذا ويتميز المتجر بتصميم فريد يعكس استراتيجية سامسونج العالمية في قطاع البيع بالتجزئة. فهو يوفر بيئة تسوق ممتعة مع مناطق تفاعلية تتيح للعملاء امكانية التفاعل مباشرة مع أحدث الابتكارات التكنولوجية من سامسونج. كما سيعرض المتجر مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتكنولوجيا “SmartThings”، التي تهدف إلى تحسين وتسهيل الحياة اليومية للمستهلك.

وتساهم هذه الشراكة بين شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات الرائدة في تقديم التكنولوجيا والابتكارات مع ما تملكه شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات من خبرات واسعة في السوق المحلي ، في تقديم خدمة استثنائية ودعم متميز، مما يضمن حصول العملاء على تجربة متميزة تناسب احتياجات السوق السعودي، كما تعد هذه الشراكة دليلاً على التزام سامسونج في التوسع بالمنطقة.

هذا و تجدر الإشارة الى ان المتجر يتضمن مناطق تفاعلية حيث يمكن للزوار تجربة مختلف المنتجات وأجهزة المنزل الذكي. حيث تم تصميم هذه المناطق التفاعلية لتسليط الضوء على كيفية تكامل تكنولوجيا سامسونج بسلاسة مع اسلوب الحياة اليومي مع مختلف أجهزتها، مما يوفر حلولًا ذكية وفعّالة للمستهلكين.

من جهته أكد السيد هندريك لي، رئيس سامسونج السعودية للإلكترونيات ، قائلاً: “اليوم، لا تواكب سامسونج الابتكار فحسب بل تقود الريادة أيضا، حيث يدفعنا إلتزامنا بالبحث والتطوير الى تقديم حلول رائدة تلهم الإبداع والترابط.

أننا نرى مستقبلًا تتكامل من خلاله التكنولوجيا بسلاسة في الحياة اليومية، مما يفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة.” وأضاف: “بينما تستكشفون متجرنا الجديد، ندعوكم لتجربة الابتكار بطريقة غير مسبوقة.

ندعوكم للإستمتاع بالتجارب التفاعلية لأحدث منتجاتنا وإكتشاف كيف يمكن أن تحول الإبتكارات من أسلوب حياتكم اليومي.”

و أضاف السيد سنديب سيجال، المدير التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات: “يمثل افتتاح أول متجر لنا بالشراكة مع سامسونج علامة فارقة في مسيرة شركتنا، وهو ليس مجرد إنجاز نحتفل به اليوم؛ بل هو نتيجة جهد كبير وشهادة على التزامنا الثابت بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق الريادة في قطاع الالكترونيات سويا ، هذاو نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاح والتقدم من خلال شراكتنا مع سامسونج.”

واستطرد قائلاً: ” يمثل هذا الإفتتاح اليوم امتداداً لهذا الإرث الغني، مدعوماً بخبرة واسعة وفرق عمل محترفة وشبكة قوية من العلاقات المتميزة مع موزعينا الكرام، والتي كانت وستظل دائماً مصدر فخر لنا“.

هذا و قد حضر حفل الإفتتاح كبار المسؤولين من شركة سامسونج للإلكترونيات، بما في ذلك السيد سونج شو رئيس سامسونج الشرق الأوسط و شمال افريقيا للإلكترونيات، والسيد هندريك لي، رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات، والسيد هشام حمزة رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، والسيد سنديب سيجال المدير التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات مع فريق الإدارة العليا، إلى جانب شركاء سامسونج وممثلي وسائل الإعلام وغيرهم من الضيوف المميزين.

وبمناسبة الافتتاح، سيقدم المتجر أفضل تجربة للعملاء، مع عروض مغرية تشجعهم على اختيار سامسونج كمزودهم المفضل للتكنولوجيا، حيث تبرز هذه العروض والتجارب التزام سامسونج بتقديم القيمة والابتكار لعملائها. ويقع المتجر في مدينة الرياض، حي المروج، على طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، مقابل الرياض جاليري مول.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط news.samsung.com.