الاقتصاد

“أمانة نجران” تنجز 86% من مشروع تأهيل وتطوير طريق الملك فهد

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 86% من مشروع تأهيل وتطوير طريق الملك فهد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أن المشروع يتكون من طريق رئيس بعدد 4 حارات وطريق خدمة بعدد 2 حارة ومواقف جانبية لكل اتجاه، إضافة إلى أعمال التشجير والزراعة والانارة.

وأشار آل فاضل إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة لرفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسة وتحسين جودة الحياة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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