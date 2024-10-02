السعودية | قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان في مقر قيادة القوات المشتركة، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.

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