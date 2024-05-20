شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: إنشاء محطات شمسية بقدرة 11 ألف ميجا وات بالزعفرانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أن الـ 900 ألف كيلو متر مربع الذين تم تخصيصهم من قبل مجلس الوزراء بخليج السويس تم تقسيمهم على منطقتى الزعفرانة و جبل الزيت لإنشاء محطات طاقة شمسية و رياح باجمالى قدرات تصل إلى 15 ألفا و500 ميجا وات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح إسماعيل فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أنه سيتم إنشاء محطات رياح بقدرة 4500 ميجا وات بجبل الزيت و11 ألف ميجا وات محطات طاقة شمسية سيتم توجيهم جميعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع إسماعيل، أن هناك توقعات كبير بزيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالي، ومن المتوقع أن تطرح مصر هذا النوع من الهيدروجين في السوق الدولية، ويساهم التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى الحصول على نسبة كبيرة من السوق مما سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في مصر وتعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتعظيم سلسلة القيمة في مصر، من خلال إنشاء وتوطين صناعة المحلل الكهربائي وصناعة الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الرائدة في مصر، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية علاوة على خلق الآلاف من فرص العمل مع التدريب المناسب.