شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «نولجنت» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت)، أمس، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب التوصية بعدم التوزيع خلال العام المالي 2023م, إن الشركة واجهت تحديات جوهرية أثرت على صافي نتائج أعمالها, مما أدى إلى تسجيل خسائر والتي بلغت 5,561,042 ريال.

وأضافت أن أهم الأسباب: زيادة في المصاريف التشغيلية والتي بلغت 4,288,930 ريال, نتيجة الاستثمار الاستراتيجي في بعض الشركات التابعة والتي هي في مراحلها الأولى من النمو ولم تبدأ في تحقيق إيرادات.

وتحملت الشركة مصاريف غير متكررة بلغت 935,772 ريال, تتعلق بإدراج الشركة في السوق السعودي (نمو).