شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الثلاثاء المقبل.. أمطار متباينة الشدة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل على أجزاء من المناطق.

وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 5 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

أماكن الأمطار

الشرقية: الأحساء والعديد.

مكة المكرمة: الطائف والعرضيات وميسان وأضم والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والخرمة والموية وتربة ورنية.

الباحة: بلجرشي والمندق وقلوة والباحة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وفرعة غامد الزناد.

عسير: أبها وخميس مشيط والنماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وبلقرن وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والبلاك وبيشة وتثليث وطريب والأمواه.



جازان: الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفا والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدرب وجيزان وبيش وصبيا وأبو عريش وأحد المسارحة.

الظواهر المصاحبة

وتبلغ كمية الأمطار في المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة، من 1 – 4 ملم/ساعة، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة بينما تصل كمية الهطول في مناطق الأمطار المتوسطة من 5 – 9 ملم/ساعة، ويصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 60 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

أما مناطق الأمطار الغزيرة، فتبلغ كمية الهطول فيها 10 – 50 ملم/ساعة وأكثر، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

