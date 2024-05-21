شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة الحكير» توقع مذكرة تفاهم مع «طيبة للمطارات» والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مجلس إدارة «نولجنت» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2023 بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا 0.42%

الدمام - شريف احمد - وقعت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية مذكرة تفاهم (غير ملزمة ) أمس، مع شركة طيبة للمطارات وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران والمقام في مدينة الرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المذكرة تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات تقديم خدمات الإعاشة والفنادق والترفية والأغذية والمشروبات في المطارات التابعة لشركة طيبة للمطارات.وأضافت أن مذكرة التفاهم سارية (حتى 30 ديسمبر 2024) ويجوز تجديد المدة باتفاق الطرفين.وتأتي هذه المذكرة ضمن إطار إستراتيجية المجموعة لتنويع مصادر الدخل من خلال تحالفات وشراكات إستراتيجية.