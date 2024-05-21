الاقتصاد

«مجموعة الحكير» توقع مذكرة تفاهم مع «طيبة للمطارات»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية مذكرة تفاهم (غير ملزمة ) أمس، مع شركة طيبة للمطارات وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران والمقام في مدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المذكرة تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات تقديم خدمات الإعاشة والفنادق والترفية والأغذية والمشروبات في المطارات التابعة لشركة طيبة للمطارات.

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وأضافت أن مذكرة التفاهم سارية (حتى 30 ديسمبر 2024) ويجوز تجديد المدة باتفاق الطرفين.
وتأتي هذه المذكرة ضمن إطار إستراتيجية المجموعة لتنويع مصادر الدخل من خلال تحالفات وشراكات إستراتيجية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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