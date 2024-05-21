شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الجنوب» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.65) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، وبنسبة (6.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (91 مليون) ريال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 21/11/1445هـ الموافق29/05/2024م.

ولفتت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين مكتب كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها (540.000 ريال).

وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

