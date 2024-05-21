شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البنك العربي الوطني» توافق على زيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال البنك (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان البنك على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وكان رأسما البنك قبل الزيادة 15 مليار ريال، مسم إلى 1.5 مليار سهم، فيما يصبح بعد الزيادة 20 مليار ريال مقسم إلى 2 مليار سهم.، بنسبة زيادة 33.33%.

وأضاف البنك أن التوصية بزيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة البنك المالية.

وأشار إلى أن طريقة زيادة رأس المال ستتم من خلال رسملة مبلغ 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة.

وفي حال الموافقة على البند. سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير

العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمى البنك لدى شركة مركز إبداع الأوراق المالية (مركز (الإيداع فى نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأفاد بأن في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتضمنت نتائج جدول أعمال الجمعية تعديل المادة 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة.

وشملت نتائج جدول الأعمال: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على شراء البنك عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم من أسهمه لغرض تخصيصها لموظفى البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين ، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فتره أقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمده لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.