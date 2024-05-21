شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 4.98 مليون من أسهم «فقيه» والان نبدء بالتفاصيل

سعر طرح «فقيه» حدد سعر الطرح بـ 57.50 ريال للسهم، وذلك عن طريق عملية بناء سجل الأوامر، فيما تستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد ليومين، تنتهي غدا الأربعاء.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس 2024 على طلب الشركة تسجيل وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة بعد الطرح.

وتتمثل عملية الطرح في إصدار 30 مليون سهم عادي جديد، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين.

وتمثل الأسهم الجديدة 12.93 % وأسهم البيع ما يقارب 8.53 % من رأس مال الشركة المصدر عند اكتمال عملية الطرح.

ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون ريال، مقسم إلى 200 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية متساوية قدرها 1 ريال.

وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 232 مليون ريال بعد الطرح مقسم إلى 232 مليون سهم.

وبالتزامن مع الطرح سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى 1.6 مليون سهم عادي، تمثل نسبة تصل إلى 0.69% من رأس مال الشركة بعد الزيادة من المساهمين البائعين من خلال المشاركة بعملية بناء سجل الأوامر من خلال الفئات المشاركة.

وسيحدد الصندوق عدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال تقديم طلب يقدم خلال عملية بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة.

ونوهت الشركة بأن المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب بنك إتش إس بي سي، فيما سيكون متعهدي التغطية ومدير سجل الاكتتاب، العربي المالية، وشركة هيرمس

وتمت تغطية الاكتتاب المخصص للمؤسسات بـ119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. 4 شركات تطرح أسهمها في مايو وكانت تداول السعودية، قد كشفت عن طرح 4 شركات في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أسهمها للاكتتاب خلال شهر مايو الحالي.

وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.

وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب في 26 مايو الحالي، بينما ينتهي في 27 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أن شركة مياهنا ستطرح نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما سيبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر ذاته.

وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، ستطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب، بينما يبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر.

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في 4.98 مليون سهم من أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه.حدد سعر الطرح بـ 57.50 ريال للسهم، وذلك عن طريق عملية بناء سجل الأوامر، فيما تستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد ليومين، تنتهي غدا الأربعاء.وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس 2024 على طلب الشركة تسجيل وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة بعد الطرح.وتتمثل عملية الطرح في إصدار 30 مليون سهم عادي جديد، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين.وتمثل الأسهم الجديدة 12.93 % وأسهم البيع ما يقارب 8.53 % من رأس مال الشركة المصدر عند اكتمال عملية الطرح.ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون ريال، مقسم إلى 200 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية متساوية قدرها 1 ريال.وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 232 مليون ريال بعد الطرح مقسم إلى 232 مليون سهم.وبالتزامن مع الطرح سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى 1.6 مليون سهم عادي، تمثل نسبة تصل إلى 0.69% من رأس مال الشركة بعد الزيادة من المساهمين البائعين من خلال المشاركة بعملية بناء سجل الأوامر من خلال الفئات المشاركة.وسيحدد الصندوق عدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال تقديم طلب يقدم خلال عملية بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة.ونوهت الشركة بأن المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب بنك إتش إس بي سي، فيما سيكون متعهدي التغطية ومدير سجل الاكتتاب، العربي المالية، وشركة هيرمس السعودية وتمت تغطية الاكتتاب المخصص للمؤسسات بـ119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.وكانت تداول السعودية، قد كشفت عن طرح 4 شركات في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أسهمها للاكتتاب خلال شهر مايو الحالي.وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب في 26 مايو الحالي، بينما ينتهي في 27 من الشهر نفسه.وأشارت إلى أن شركة مياهنا ستطرح نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما سيبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر ذاته.وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، ستطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب، بينما يبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر.