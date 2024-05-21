شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.56 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك الإسكندرية، 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم ،في بنك قناة السويس، عند 46.55 جنيه للشراء، و46.65 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي، 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك فيصل الإسلامي، 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المتحد عند 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 46.69 جنيه للشراء، و46.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني، 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع