شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3170 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستوياتها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، نحو 3622.75 جنيه للشراء، و3640 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب في مصر استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر عند 3321 جنيها للشراء، و336.75 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3170 جنيها للشراء، و3185 جنيها للبيع. سعر الذهب في مصر اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2717.25 جنيه للشراء، و2730 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2113.25 جنيه للشراء، و2123.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1811.5 جنيه للشراء، و1820 جنيها للبيع. سعر الجنيه الذهب في مصر وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم ف يمصر نحو 25360 جنيها للشراء، و25480 جنيها للبيع.

وعالميا سجل سعر الأوقية 2415 دولارا للشراء، و2416 دولارا للبيع.

