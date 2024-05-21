شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تفاؤلية للأسهم الأمريكية مع ترقب إعلان أرباح «إنفيديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتشر توقعات تفاؤلية في سوق الأسهم الأمريكية خلال الفترة الحالية، ولا سيما في شركات التكنولوجيا الكبرى، مع ترقب إعلان شركة "إنفيديا" عن أرباحها الفصلية الجديدة، عقب إغلاق التداولات الأمريكية يوم الأربعاء، وذلك بعدما جاءت أفضل من توقعات الأسواق والمحللين في آخر إعلان فصلي عن الأرباح. لكن الاستثناء الوحيد كان مؤشر داو جونز الصناعي الذي تخلف عن بقية المؤشرات بسبب خسائر "جيه بي مورجان تشيس"، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية حقق ناسداك ارتفاعًا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى قياسي عند 16794.87أمس، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فارتفع بنسبة 0.09% إلى 5308.13 نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز المكون من 30 سهما 196.82 نقطة أو 0.49% إلى 39806.77 نقطة. أسهم «جيه بي مورجان» انخفضت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 4.5٪ حيث أشار الرئيس التنفيذي "جيمي ديمون" خلال الاجتماع الاستثماري السنوي للبنك إلى أن تقاعده قد يكون أقرب مما ذكر سابقًا.

وقال ديمون أيضًا إن البنك لن يعيد شراء الأسهم بمستوياتها الحالية وذلك في وقتٍ ارتفع فيه السهم بحوالي 15% منذ بداية العام حتى الآن. رهانات الذكاء الاصطناعي يتوقع مراقبون أن تخطف شركات الذكاء الاصطناعي الأضواء هذا الأسبوع التداولي مع ارتفاع إنفيديا وشركات أخرى.

وعليه، سيراقب المستثمرون بشكل مركز نتائج الربع الأول المالية لشركة "إنفيديا" المقرر صدورها بعد ظهر الأربعاء وذلك للوقوف على مدى ارتفاع وزخم ارتفاع المؤشرات الذي يقوده الذكاء الاصطناعي. أسهم إنفيديا ارتفعت أسهم إنفيديا يوم الاثنين بأكثر من 2% في ظل توقعات المحللين الصعودية لأسهم الشركة وهو ما يسلط الضوء على مكانة الشركة البارزة في السوق.

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كما قامت العديد من شركات وول ستريت بزيادة السعر المستهدف لشركة صناعة الرقائق إنفيديا قبل تقرير أرباحها ما يشير إلى أن الأسهم قد تربح ما يصل إلى 30% بأكثر من مستوياتها الحالية.

وارتفع السهم بنسبة 91.4% في عام 2024 وحده وارتفع بنسبة 203.2٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

تعد القيمة السوقية لشركة إنفيديا في الوقت الحالي ثالث أكبر قيمة سوقية لشركة على مؤشر إس آند بي 500 وذلك بما قيمته 2.3 تريليون دولار. ويضع المراقبون خيارات تسعير تقريبية للأرباح على أسهم الشركة بنسبة 8%. توقعات الأسهم الأمريكية قال محللون أن نشاط الأسهم يشهد أسبوعًا قويًا حيث سجل مؤشر إس آند بي 500 سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع مسجلًا ارتفاعات قياسية، كما ارتفع مؤشر داو جونز للأسبوع الخامس على التوالي.

ووفقًا لما ذكره فنسنت هيني الخبير الاستراتيجي للبورصات لدى "يو بي إس" :"لدى السوق مجال أكبر للنمو خلال التداول المنظور".

وقال هيني:" رغم استمرار أجواء المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي والأرباح واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أمور من شأنها أن توجد عوامل دعم للأسهم لبقية هذا العام 2024". اتجاه صعودي لأسهم الأسواق الناشئة يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الفجوة بين أسواق الأسهم في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة أكبر من ذي قبل بحيث لا يمكن تجاهل هذا الأمر، وفقا لمعهد "بلاك روك" للاستثمار.

وقال رئيس معهد "بلاك روك" جان بويفين :"الفرق في تكلفة مخاطر تداول الأسهم - وهو مقياس للعائد الزائد الذي يحصل عليه المستثمرون مقابل مخاطر الاحتفاظ بالأسهم بدلا من بيعها والحصول على أموالهم - بين أسهم الأسواق الناشئة والدول المتقدمة النمو قد نما إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات مما يظهر التقييمات الأقل نسبيا للأسواق الناشئة".