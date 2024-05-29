شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد البواردي رئيسا لمجلس إدارة «شمس».. وعبدالله السويلم نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) أمس، تعيين خالد البواردي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالله السويلم نائبا لرئيس المجلس والعضو المنتدب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26/10/2023 م قد انتخبت المجلس للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 28/05/2024 ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 27/05/2028م.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة رشيد الرشيد، وعضوية كل من زياد العفالق، وسعد الطيار، وياسر العقيل.
وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د. وائل الراشد، وعضوية كل من رشيد الرشيد، ووائل البسام، وفهد آل سميح.
وقرر المجلس تشكيل لجنة التطوير والاستثمار برئاسة، م. عبدالله السويلم، وعضوية كل من بدر القاضي، وخالد البواردي، وأحمد الزيات.
وشملت قرارات المجلس تعيين أمين سر مجلس الإدارة بالإضافة إلى تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 28 / 05 / 2024 م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في 27 / 05 / 2028 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26/10/2023 م قد انتخبت المجلس للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 28/05/2024 ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 27/05/2028م.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة رشيد الرشيد، وعضوية كل من زياد العفالق، وسعد الطيار، وياسر العقيل.
وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د. وائل الراشد، وعضوية كل من رشيد الرشيد، ووائل البسام، وفهد آل سميح.
وقرر المجلس تشكيل لجنة التطوير والاستثمار برئاسة، م. عبدالله السويلم، وعضوية كل من بدر القاضي، وخالد البواردي، وأحمد الزيات.
وشملت قرارات المجلس تعيين أمين سر مجلس الإدارة بالإضافة إلى تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 28 / 05 / 2024 م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في 27 / 05 / 2028 م.