ما البنوك المستلمة لاكتتاب الأفراد في «رسن لتقنية المعلومات»؟

شكرا لقرائتكم خبر عن «جاز» توقع عقدين مع «أرامكو» بقيمة 760.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية