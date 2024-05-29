شكرا لقرائتكم خبر عن «جاز» توقع عقدين مع «أرامكو» بقيمة 760.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جاز العربية للخدمات، اليوم، عقدا مع شركة أرامكو، وذلك لأعمال الهندسة والتوريد والبناء في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية من شدقم إلى محطة ضخ أرامكو «شرق - غرب»-1.
وكانت الشركة قد أعلنت في 27 فبراير الماضي على موقع تداول عن تلقيها خطاب نوايا (غير ملزم) من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
وبحسب بيان الشركة تبلغ قيمة العقد 344.614 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 40 شهرا.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2027م.
وأعلنت شركة جاز العربية للخدمات توقيع عقد مع أرامكو، وذلك لأعمال الهندسة والتوريد والبناء، في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في تجمع المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.
وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بنحو 416.255 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2026م.
وكانت الشركة قد أعلنت في 27 فبراير الماضي على موقع تداول عن تلقيها خطاب نوايا (غير ملزم) من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
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ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2027م.
وأعلنت شركة جاز العربية للخدمات توقيع عقد مع أرامكو، وذلك لأعمال الهندسة والتوريد والبناء، في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في تجمع المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.
وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بنحو 416.255 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2026م.