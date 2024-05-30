«اختبار لصبر المصريين».. إبراهيم عيسى يعلق على قرار رفع سعر الخبز المدعم

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، على القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش لـ 20 قرشًا بداية من أول يونيو المقبل.

وخلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، أكد عيسى أن القرار اختبار لصبر المصريين وامتحان لمحنتهم الاقتصادية، وقياس لقدرة المواطن المصري على الاحتمال والتعايش وإنضاج مواقفه وخطواته إزاء ضغوط تزداد على حمله فيما يخص كلفة الحياة اليومية.

وأضاف الإعلامي أن هذا القرار خطوة تخبط مباشرة في الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع المصري، مشيرا إلى أن قرابة 80 مليون مواطن يستفيد من الخبز المدعم، معقبا: "يبدو أن هذا القرار فكرت فيه الحكومة وعرضته على الرأي العام، يبدو ولأول مره أشبه العلاج بالصدمة."

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن عرض قضية الدعم على الحوار الوطني ويتشاور ويستفيد من مناقشات فكرة الدعم النقدي والعيني على الحوار الوطني، موضحًا أن هذا اختبار للحكومة كما أنه اختبار للمواطن في قدرته على التحمل والصبر والاحتمال والتحايل على العيش والتعايش مع الواقع الاقتصادي الصعب.