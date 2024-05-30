أحمد موسى يرد على الإخوان: محور فيلادلفيا أرض فلسطينية وليست مصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الإعلامي أحمد موسى، على مزاعم لجان الإخوان بشأن محور فيلادلفيا، قائلًا: "لجان تنظيم الإخوان منشغلون خلال الفترة الحالية بالحديث عن محور فيلادلفيا".

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إن "محور فيلادلفيا أرض فلسطينية وليست أرض مصرية كما يدعي البعض"، وفقا لما نقله موقع "الفجر".

وأضاف الإعلامي أن محور فيلادلفيا هو شريط حدودي يربط بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني ويبدأ من معبر كرم أبو سالم حتى ساحل البحر.

وأكمل: "لا توجد أي أنفاق على الإطلاق في المساحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتم تدمير 3000 نفق على مدار السنوات الماضية، ولا توجد أي أنفاق في الوقت الحالي".

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي" أنه "لم ولن يحدث أي تنسيق مع الكيان الصهيوني بشأن وجود أنفاق على الحدود، ولجان الإخوان لا يوجد لديها شيء للحديث فتقوم ببث ونشر الشائعات."

وتابع أحمد موسى: "فلسطين الآن تحت الاحتلال، والمنطقة الحدودية بين غزة ومصر ستظل كما هي دون أي تغيير حتى يتم تحرير الأراضي الفلسطينية وعودة الأمور لمجراها الطبيعي من جديد".