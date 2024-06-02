شكرا لقرائتكم خبر طرح عام ثانوي لأسهم أرامكو اليوم بنطاق سعري بين 26.7 و29 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق شركة أرامكو السعودية، اليوم، عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة، والذي يشمل طرحا لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالا و29 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت أرامكو أنه تم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أوgreenshoe لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليا أو جزئيا، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوما تقويميا، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم 9 يونيو 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

ووفقا لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم 11 يونيو 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقا للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وستجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ( قانون الأوراق المالية الأمريكي ).

وتعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءا من اليوم 2 يونيو 2024م وحتى يوم الخميس 6 يونيو 2024م.

المكتتبون الأفراد

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وأوضحت الشركة بأنه سيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في ذات الوقت أنه لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.

مديرو الاكتتاب

وأفادت بأنه تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين مالييَن مستقليَن بخصوص الطرح.

وتعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.

وتعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين بـ«مديري سجل الاكتتاب».

الجهات المستلمة

وتم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح.

كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح.

وتم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح.

آلية الطرح

وتم الإعلان عن بدء الطرح قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحا يوم الأحد 6 يونيو 2024م، وفترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم 2 يونيو 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس6 يونيو 2024م.

فيما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين 3 يونيو 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساء (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 5 يونيو 2024م.

وسيعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 7 يونيو 2024م، والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة كذلك.

وأوضحت الشركة أن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 9 يونيو 2024م، والموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحا من يوم 9 يونيو 2024م.

بدء التداول

ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة، وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد 9 يونيو 2024م، وآخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024م.

ويتم الإعلان عن تسوية النقد، وردّ فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب «إن وجد») يوم 11 يونيو 2024م، والإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024م، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 9 يونيو 2024م حتى يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024م.