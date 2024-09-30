عمرو دياب يعزف على البيانو أغنية "انت الحظ" في حفل غنائي ضخم بالسعودية.. فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء أمس، حفلا غنائيا ضخما في افتتاح مهرجان سما العلا في المملكة العربية السعودية.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو للهضبة، أثناء عزف أغنية "أنت الحظ" على البيانو، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

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وقدم "عمرو" باقة من أغانيه الشهيرة التي بدأها بأغنية يا أنا يا لاء، انت الحظ، لو اتساب، برج الحوت، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، هتتدلع، تملي معاك، وغيرها من الأغاني.

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