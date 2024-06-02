شكرا لقرائتكم خبر عن ما البنوك المستلمة للطرح العام الثانوي لشركة أرامكو؟ والان نبدء بالتفاصيل



ويبدأ اليوم الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.

وعينت أرامكو كل من إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح.

وبالنسبة لمديري سجل اكتتاب للطرح فقد عينت أرامكو كل من سيتي جروب العربية

وعينت أرامكو كل من شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح.

كما عينت شركة أرامكو كل من شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب للطرح، فيما عينت ميريل لينش المملكة العربية السعودية كمدير الاستقرار السعري للطرح.

ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد. تفاصيل طرح أرامكو لتمكين مدير الاستقرار السعري -في طرح أرامكو- من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" .

ويجوز لمدير الاستقرار السعري بموجب ذلك أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم طرح أرامكو بسعر الطرح النهائي. التخصيص الإضافي ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم طرح أرامكو في السوق المالية.

ومن المتوقع أن يوافق التخصيص الإضافي يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم طرح أرامكو عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة. المؤسسات والأفراد ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم طرح أرامكو، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول

وستجري إجراء عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج السعودية وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

وتعتزم شركة أرامكو عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م). اكتتاب الأفراد وسيخصص 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح الثانوي لأرامكو (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.

ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

ويبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات في الفترة من 2 - 6 يونيو، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد من 3 - 5 يونيو، بينما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.

وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو. رد الفائض وستعلن شركة أرامكو عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) -إن وجد- يوم الثلاثاء 11 يونيو الحالي. بينما ستكون فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%) في الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2024.

وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.

وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.

وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. الدمام - شريف احمد - عينت شركة أرامكو كل من البنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة بخصوص الطرح العام الثانوي للشركة.ويبدأ اليوم الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.وعينت أرامكو كل من إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح.وبالنسبة لمديري سجل اكتتاب للطرح فقد عينت أرامكو كل من سيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.وعينت أرامكو كل من شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح.كما عينت شركة أرامكو كل من شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب للطرح، فيما عينت ميريل لينش المملكة العربية السعودية كمدير الاستقرار السعري للطرح.ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.لتمكين مدير الاستقرار السعري -في طرح أرامكو- من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" .ويجوز لمدير الاستقرار السعري بموجب ذلك أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم طرح أرامكو بسعر الطرح النهائي.ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم طرح أرامكو في السوق المالية.ومن المتوقع أن يوافق التخصيص الإضافي يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم طرح أرامكو عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم طرح أرامكو، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وستجري إجراء عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج السعودية وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.وتعتزم شركة أرامكو عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).وسيخصص 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح الثانوي لأرامكو (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.ويبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات في الفترة من 2 - 6 يونيو، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد من 3 - 5 يونيو، بينما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.وستعلن شركة أرامكو عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) -إن وجد- يوم الثلاثاء 11 يونيو الحالي. بينما ستكون فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%) في الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2024.وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.