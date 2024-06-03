شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لبرنامج بيع القطاع الخاص الكهرباء لأول مرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص "p.to.p" الذى يسمح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص لاول مره في مصر ، و ذلك وفقا للكتاب الدورى للجهاز رقم (2) لسنة 2024 ووفقا للشروط التالية:

1- الالتزام بالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية.

2- القدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة

3- عدد 5 مشروعات - كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات.

4- يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم توقع أي عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها.

5-على مقدم الطلب الالتزام بسداد مقابل دراسة الطلب بقيمة 50 ألف جنيه.