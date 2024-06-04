شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتهاء اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم أرامكو السعودية والان نبدء بالتفاصيل



وكان الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة، قد بدأ أمس الأول الأحد. النطاق السعري من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو السعودية ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم طرح أرامكو السعودية، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول

وتجرى عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج السعودية وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

وبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات في طرح أسهم أرامكو السعودية في الفترة من 2 - 6 يونيو، فيما بدأ اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو أمس الإثنين ويعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.

وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.

وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.

وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. الدمام - شريف احمد - ينتهي غدا الأربعاء اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.وكان الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة، قد بدأ أمس الأول الأحد.من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو السعودية ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم طرح أرامكو السعودية، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وتجرى عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج السعودية وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.وبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات في طرح أسهم أرامكو السعودية في الفترة من 2 - 6 يونيو، فيما بدأ اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو أمس الإثنين ويعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.