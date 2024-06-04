شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» و«إيثريوم» تختبران مستويات جديدة وسط تقلبات سوقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تجاوزت عملة البيتكوين المشفرة لفترة وجيزة مستوى الــ70 ألف دولار اليوم للمرة الأولى منذ أسبوع قبل أن تتراجع إلى نطاق تداولها المألوف، وسط معاناة سوق العملات المشفرة من تقلبات سعرية كبيرة، وفق ما ذكر موقع كوين ديسك المعني بتداولات وتحليلات العملات المشفرة.
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ارتفع مؤشر كوين ديسك 20 واسع النطاق بنسبة 1.6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أمضت بيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع أكثر من شهرين في منطقة التصحيح (التراجع السوقي) منذ مارس عندما وصلت بيتكوين إلى سعر قياسي فوق 73000 دولار.
ووفقًا للتقرير، كان البيع من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل سببًا رئيسيًا لتصحيح عملة البيتكوين من أعلى مستوياتها لكن بيانات بلوكتشين تشير إلى أن هؤلاء الحاملين بدأوا في إعادة تجميع بيتكوين لأول مرة منذ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأضاف محللو بيتفينكس نقلاً عن بيانات "كريبتو كوانت" أن عدد تراكم البيتكوين والإيثريوم قد تزايد أيضًا خلال شهر مايو الماضي وذلك في إشارة إلى ارتفاع في معنويات المتداولين والمستثمرين بما يصب صعوديًا في سوق العملات المشفرة على الرغم من استقرار الأسعار حاليًا.
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وقالت سويس بلوك في تقريرها أيضًا: "يتم التعامل مع التراجعات قصيرة المدى على أنها فرص شراء حيث أثبت مستوى 67000 دولار أنه ذو دعم موثوق".
في السياق، قال جوشوا ليم المؤسس المشارك في شركة "آربيليوس ماركيتس" :"إن الأيام المقبلة من الشهر الجاري قد تحمل حالة من الزخم السوقي على مستوى العملات الرقمية" وذلك مع صدور بيانات التضخم وانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يمكن أن يغذي التقلبات في أي من الاتجاهين صعودًا أو هبوطًا.
ومع ذلك، لا يبدو أن هذه التقلبات تثبط عزيمة راغبي تداول بيتكوين فعلى العكس من ذلك يواصل المستثمرون الحفاظ على مراكزهم بمرونة تليق بأفضل المتداولين في وول ستريت.
ويدل هذا السلوك على دعم قوي ومستمر غير حساس لمد وجزر العوامل الخارجية مثل التطورات التنظيمية أو ظروف الاقتصاد الكلي، وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون.
قيمة العملة المشفرةتم تداول أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية مؤخرًا عند حوالي 69200 دولار بزيادة 2٪ على مدار 24 ساعة في حين لم تتغير قيمة إيثريوم إلا بشكل بسيط بـ 3800 دولار.
اقرأ أيضاً: بعد إطلاقها بعدة دول .. ما أكبر مخاوف مستثمري صناديق بيتكوين
ارتفع مؤشر كوين ديسك 20 واسع النطاق بنسبة 1.6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أمضت بيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع أكثر من شهرين في منطقة التصحيح (التراجع السوقي) منذ مارس عندما وصلت بيتكوين إلى سعر قياسي فوق 73000 دولار.
مرحلة التصحيحوقال محللون في "بيتفينكس" : "يبدو أن مرحلة التصحيح هذه تقترب الآن من نهايتها".
ووفقًا للتقرير، كان البيع من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل سببًا رئيسيًا لتصحيح عملة البيتكوين من أعلى مستوياتها لكن بيانات بلوكتشين تشير إلى أن هؤلاء الحاملين بدأوا في إعادة تجميع بيتكوين لأول مرة منذ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأضاف محللو بيتفينكس نقلاً عن بيانات "كريبتو كوانت" أن عدد تراكم البيتكوين والإيثريوم قد تزايد أيضًا خلال شهر مايو الماضي وذلك في إشارة إلى ارتفاع في معنويات المتداولين والمستثمرين بما يصب صعوديًا في سوق العملات المشفرة على الرغم من استقرار الأسعار حاليًا.
تقلبات أسعار العملات المشفرةحول ذلك، قالت شركة "سويس بلوك" المعنية برصد العملات، أن مستوى 70 ألف دولار و73 ألف دولار تشكل مستوى مقاومة كبيرة تحد من سعر البيتكوين.
اقرأ أيضاً: بتكوين تحقق أكبر قفزة شهرية خلال مايو مع ازدهار العملات المشفرة
وقالت سويس بلوك في تقريرها أيضًا: "يتم التعامل مع التراجعات قصيرة المدى على أنها فرص شراء حيث أثبت مستوى 67000 دولار أنه ذو دعم موثوق".
في السياق، قال جوشوا ليم المؤسس المشارك في شركة "آربيليوس ماركيتس" :"إن الأيام المقبلة من الشهر الجاري قد تحمل حالة من الزخم السوقي على مستوى العملات الرقمية" وذلك مع صدور بيانات التضخم وانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يمكن أن يغذي التقلبات في أي من الاتجاهين صعودًا أو هبوطًا.
تقلبات سعريةتسلط الاختلافات والتقلبات السعرية المفاجئة الضوء على الطبيعة المضاربة للبيتكوين.
ومع ذلك، لا يبدو أن هذه التقلبات تثبط عزيمة راغبي تداول بيتكوين فعلى العكس من ذلك يواصل المستثمرون الحفاظ على مراكزهم بمرونة تليق بأفضل المتداولين في وول ستريت.
ويدل هذا السلوك على دعم قوي ومستمر غير حساس لمد وجزر العوامل الخارجية مثل التطورات التنظيمية أو ظروف الاقتصاد الكلي، وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون.