شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو واليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الروبل الروسي بنهاية تداول اليوم في بورصة موسكو إلى مستوى 89.3050 روبلاً.

وجاء بارتفاع مقداره 46.50 كوبيكاً، مقارنة بالإغلاق السابق. سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو واليوان كما صعد سعر صرف اليورو بواقع 12.50 كوبيكاً ليصل إلى 96.6575 روبلاً.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4.45 كوبيكات ليبلغ 12.2700 روبلاً.

