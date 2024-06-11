شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المركزي الأوروبي: معركة التضخم لم يُنتصر فيها بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك لا يزال يفترض أن هدف التضخم البالغ 2 % على المدى المتوسط يمكن تحقيقه العام المقبل.

ودافعت لاجارد عن القرار الأخير للبنك بخفض أسعار الفائدة، وخففت من التوقعات بشأن إجراء المزيد من التخفيضات. التضخم في أوروبا وذكرت أن معركة التضخم لم ينتصر فيها بعد. وفي الأسبوع الماضي، أجرى البنك المركزي الأوروبي أول خفض لأسعار الفائدة منذ بدء الموجة التضخمية القوية في منطقة اليورو.

وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25ر0 نقطة مئوية، على الرغم من تسارع نمو الأجور.

واعترفت لاجارد أن هناك "بعض الأرقام الحالية التي كان من الممكن أن تكون أفضل" إلا أنها دافعت عن خفض أسعار الفائدة واعتبرته الإجراء المناسب. أسعار الفائدة في أوروبا وهيأت لاجارد الأسواق المالية لتغيير أسعار الفائدة بشكل متقطع، مضيفة إنه "قد تكون هناك أيضا مراحل نترك فيها أسعار الفائدة بدون تغيير".

وقالت لاجارد إن آفاق النمو في منطقة اليورو تحسنت، لافتة إلى أحدث البيانات الاقتصادية وتحسن مؤشرات المعنويات واستمرار سوق العمل القوية في منطقة اليورو، وقالت إنها تفترض أن الاقتصاد "سوف يستعيد سرعته مجددا".