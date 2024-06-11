شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية في صدارة قائمة أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تصدرت شركة أرامكو السعودية قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، في عام 2024، بإجمالي أصول 660.8 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار، يليها البنك الأهلي السعودي والشركة العالمية القابضة (IHC).
وكشف تقرير أن الاضطرابات الاقتصادية ألقت بظلالها على الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفضت مبيعات أقوى 100 شركة عامة في المنطقة بنحو 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023.
ووفقا للتقرير نما إجمالي أصول 100 شركة بنسبة 5.4% ليصل إلى 4.9 تريليون دولار حتى نهاية عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتضم القائمة هذا العام 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، و4 من المغرب، و3 شركات بحرينية، وشركتين لكل من مصر والأردن وعُمان.
ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بـ45 مصرفًا بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغت 3.3 تريليون دولار.
وتضم قائمة العام الحالي 6 وافدين جدد: شركات أدنوك للغاز، بروج، بيورهيلث القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها الإمارات، بالإضافة لشركتي عِلم، وشركة أديس القابضة السعوديتين.
وبحسب التقرير الصادر عن «فوربس»، خرجت سابك السعودية، التي حلت في المركز الثاني للعام الماضي، من قائمة عام 2024 بعد تكبدها خسائر بلغت 102.5 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بأرباح 6.3 مليار دولار في عام 2022.
وكشف تقرير أن الاضطرابات الاقتصادية ألقت بظلالها على الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفضت مبيعات أقوى 100 شركة عامة في المنطقة بنحو 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023.
صافي أرباح الشركاتبحسب التقرير تراجع مجموع صافي أرباح تلك الشركات بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 26 أبريل2024.
ووفقا للتقرير نما إجمالي أصول 100 شركة بنسبة 5.4% ليصل إلى 4.9 تريليون دولار حتى نهاية عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
الشركات الخليجية تهيمن على القائمةوهيمنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي على القائمة بواقع 92 شركة منها 31 تقودها السعودية، و32 تقودها الإمارات.
وتضم القائمة هذا العام 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، و4 من المغرب، و3 شركات بحرينية، وشركتين لكل من مصر والأردن وعُمان.
ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بـ45 مصرفًا بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغت 3.3 تريليون دولار.
قطاع الطاقة الأكثر ربحيةوأشار التقرير إلى قطاع الطاقة “ممثلًا بـ5 شركات” يعد الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار، بفضل أرامكو السعودية.
وتضم قائمة العام الحالي 6 وافدين جدد: شركات أدنوك للغاز، بروج، بيورهيلث القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها الإمارات، بالإضافة لشركتي عِلم، وشركة أديس القابضة السعوديتين.
وبحسب التقرير الصادر عن «فوربس»، خرجت سابك السعودية، التي حلت في المركز الثاني للعام الماضي، من قائمة عام 2024 بعد تكبدها خسائر بلغت 102.5 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بأرباح 6.3 مليار دولار في عام 2022.