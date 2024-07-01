شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بمستشفى سكاكا 18% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المستشفى، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والبالغ عددها 16 مبنى، بنسبة تصل إلى 18%، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» أن الشركة طبقت 8 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام إدارة محطات التبريد، وإعادة تأهيل أجهزة ذات تردد متغير على مضخات المياه المبردة الثانوية، إضافة إلى تركيب نظام التحكم في وحدات التكييف المدمجة، وإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدالها بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 15 مليون كيلووات ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 12 مليون كيلووات ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 18% تقريبا.

مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني مستشفى سكاكا:

الاستهلاك الحالي 15 مليون كيلووات ساعة سنويا.

الاستهلاك بعد إعادة التأهيل 12 مليون كيلووات ساعة سنويا.

نسبة خفض مستهدفة 18%.

تطبيق 8 معايير رئيسة منها: