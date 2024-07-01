«ترشيد» تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بمستشفى سكاكا 18%

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وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» أن الشركة طبقت 8 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام إدارة محطات التبريد، وإعادة تأهيل أجهزة ذات تردد متغير على مضخات المياه المبردة الثانوية، إضافة إلى تركيب نظام التحكم في وحدات التكييف المدمجة، وإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدالها بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 15 مليون كيلووات ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 12 مليون كيلووات ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 18% تقريبا.
مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني مستشفى سكاكا:
- الاستهلاك الحالي 15 مليون كيلووات ساعة سنويا.
- الاستهلاك بعد إعادة التأهيل 12 مليون كيلووات ساعة سنويا.
- نسبة خفض مستهدفة 18%.
- أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة.
- تركيب نظام إدارة محطات التبريد.
- إعادة تأهيل أجهزة مضخات المياه المبردة.
- تركيب نظام التحكم في وحدات التكييف.
- إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة.
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