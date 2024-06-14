شكرا لقرائتكم خبر عن 82.42 دولار لخام برنت.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 14-6-2024 .

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول اليوم بالرغم من تراجعها اليوم الجمعة بصورة طفيفة ، إلا أنها تتجه لتسجيل أفضل أسبوع لها خلال شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام ، ومما ساهم فى ذلك أيضاً إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وتأجيل خفضها إلى أواخر ديسمبر.

ولفت التقرير إلى أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 82.42دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.07دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 80.10دولار للبرميل .



