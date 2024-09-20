شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة لبحث سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور وليد الحناوي الأمين العام المساعد بالمنظمة، والدكتور أحمد أبو عامر مستشار رئيس المنظمة لتنمية وتطوير الأعمال، واللواء سلمان الجميعي مشرف عام إدارة الأمن السياحي بالمنظمة.





وحضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقد جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة العربية للسياحة خلال الفترة المقبلة.

وقد استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أهمية التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة لتنمية وتطوير السياحة العربية بالمنطقة وتشجيع وزيادة حركة السياحة العربية البينية، مثمناً على الدور الذي تقوم به المنظمة في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية.

وشهد اللقاء مناقشة تفاصيل المؤتمر المزمع تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والمنظمة واتحاد المصارف العربية في نوفمبر المقبل عن "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية"، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية صناعة السياحة وأهمية القطاع المصرفي في دعم هذه الصناعة ودور المصارف في تعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة المختلفة في المنطقة العربية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

كما تم مناقشة مقترح عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية العربية التابع للمنظمة على هامش هذا المؤتمر، وكذلك تنظيم ورشة عمل مهنية على هامش المؤتمر لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر بما يساهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل ولا سيما في ظل المبادرة التي تم طرحها مؤخراً لدعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية وتشجيع الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.





وقد تطرق اللقاء لمناقشة مقترحات إقامة عدد من المؤتمرات وورش العمل مستقبلاً بما يخدم قطاع السياحة في مصر والدول العربية، من بينها مقترح تنظيم مؤتمر في مدينة العلمين الجديدة خلال العام المقبل يتم خلاله مناقشة عدة محاور هي التحول الرقمي، والبيئة والاستدامة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والحوكمة.

ومن جانبه، حرص رئيس المنظمة العربية للسياحة، على تهنئة الوزير لتوليه حقيبة السياحة والآثار، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح وأن يشهد قطاع السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة مزيد من النمو والازدهار.

وحرصت المنظمة على تكريم شريف فتحي وتقديم وسام السياحة العربية من الطبقة الممتازة، تقديراً وعرفاناً لدوره الفعال في قيادة الأمانة العامة للمنظمة لما كان له أبلغ الأثر في تحقيق الكثير من الإنجازات إقليمياً ودولياً.

ويعتبر هذا الوسام أرفع وسام تقدمه المنظمة ويُمنح بقرار من المجلس التنفيذي للمنظمة إلى الوزراء ممن ساهم بدعم وتنمية وتطوير صناعة السياحة بالعالم العربي.