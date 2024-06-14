شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للذهب.. عيار 21 يسجل 3125 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، والذي سجل مستويات 3125 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- على خلفية تحرك ملحوظ في السعر العالمي للذهب نحو الصعود وهو ما تسبب في ارتفاع الذهب بحوالي 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3571 جنيها.

عيار 21 يسجل 3125 جنيها.

عيار 18 يسجل 2678 جنيها.

الجنيه الذهب 25000 جنيه.

الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس وذلك بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، يأتي هذا بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر تغير توقعات أعضاء البنك تجاه مستقبل أسعار الفائدة الأمر الذي قلص من مكاسب الذهب يوم أمس ودفعه اليوم إلى الهبوط.

يوم أمس ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2341 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى 2325 دولار للأونصة ليزيد من الضغط السلبي على الأسعار اليوم.



صدر يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو والتي أظهرت تراجع في معدلات التضخم، بشكل تزايد معه توقعات الأسواق لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر الذي كان إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب ودفعه إلى الارتفاع.